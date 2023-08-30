J35 during test flights in China. pic.twitter.com/bQtgLUlRA3 — International Defence Analysis (@Defence_IDA) August 25, 2023

最近國際社交媒體上出現中共殲-35隱形艦載戰機最新飛行視頻，顯示在第3艘航母福建艦即將試航之際，殲-35的測試進度也加速推進。影片只有短短的數十秒鐘，中共對外釋出這段影片顯然有特定的用意。

《歐亞時報》引述推特上的影片指出，有著鐵灰色塗裝的殲-35隱形艦載機進行低速低空飛行，明顯地可以看到未收起的起落架。而先前的消息已經顯示，預計成為殲-35母艦的中共第3艘空母艦福建艦，不久前已拆除甲板上電磁彈射器部份的施工棚，即將露出它完整的面貌，進入下一階段的海試。

2022年9月被衛星拍攝到的殲-35戰機，外媒認為這仍是空軍版的FC-31，並非折疊機翼版的殲-35。（圖／推特@AmRaadPSF）

殲-35是瀋陽飛機公司所開發，它是成都飛機公司推出殲-20之後中共的第2架隱形戰機，據傳將做為航母艦載機。目前在己服役的遼寧艦與山東艦上，只有從俄製蘇-33改型的殲-15戰機，外傳殲-35在福建艦使用後，可能也會有部份在另2艘航母上服役，逐步成為中共航母艦載戰機主力。

相對於現役的殲-15艦載機，殲-35相對更輕、體型更小，主要執行航母空中護衛功能，並在殲-15執行反艦和地面打擊任務時進行戰術支援。

被衛星拍攝到的可能是折疊機翼版殲-35，地點是興誠基地。（圖／新浪網）

報導說，殲-35原先曾以FC-31鶻鷹的型號展出與試飛，但中共軍方一直不甚滿意，在國際防務展上的反應平平。直到中美關係在川普執政期惡化，FC-31經過大幅的修改，計劃重新復活，成為共軍首款隱型艦載戰機。北約組織的情報人員表示，疫情期間殲-35計劃沒有停頓下來，即便南海與台海情勢愈來愈緊張，殲-35的開發工作卻一點都沒有耽誤。

在一張日期標示為2022年7月的照片中，殲-35停放在地面上，周邊有數名維護工作人員，序號為35003，鐵灰色塗裝。目前尚不清楚剛發表視頻中的殲-35是否與2022年7月的照片是同一架。

近期被衛星拍攝到非常明顯的折疊翼版殲-35。（圖／騰訊網）

不過，2022年的殲-35照片顯示機鼻子上有一支皮氏空速管，而最新視頻中的殲-35則無。這表明其試飛和安裝雷達系統的階段已完成。據悉，殲-35配備先進的主動電子掃描陣列( AESA )雷達，很明確是第5代戰機規格。

報導認，殲-35的機艙蓋配置與美軍F-35B有點相似，但它沒有垂直起降能力（STOVL），不能在兩棲攻擊艦上執勤。未來具有電磁彈射能力的福建艦會配置殲-35與殲-15，山東艦與遼寧艦則未必。

自2021年以來，美國一直密切關注中共第2款5代戰機與艦載機的開發進度，美國海軍情報官詹姆斯．法內爾（James Farnell）認為，殲-35可能是中共發展藍水海軍的真正轉折點，例如已退休的中共海軍上將吳勝利就曾經明確表達此一想法。由於中共對軍事上的進展一向諱莫如深，所以會經常讓出現讓外界驚訝的新進展。