蘇拉的強度在29日深夜略為增加，23時已再度轉為強烈颱風颱風眼也更加清晰明顯，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。氣象局今（30日）清晨針對花蓮、台東、屏東發布大雨特報。陸上颱風警報警戒區域包括屏東、恆春半島，後續也可能擦邊台東、高雄。

受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(30)日東部、東南部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意。週三、週四外圍環流影響台灣天氣最劇，週三晚間至週四清晨，是颱風影響最明顯的時間點，今天台灣附近海面和澎金馬將有長浪發生，週五之後颱風遠離，但緊接著海葵颱風朝西方向移動，朝向日本琉球以及台灣東北部外海接近，基隆北海岸、東半部包括綠島蘭嶼，也持續會有長浪。

丹瑞颱風週二晚間已經減弱為熱帶性低氣壓，而海葵颱風持續朝西北西方向移動，兩天後可能增強為中度颱風。海面上其他熱帶系統可能持續發展，也會影響颱風的相互牽引作用。預估今天恆春半島、東半部降雨持續且較昨日增強，颱風也造成「東雨西晴」現象，今天東半部整天容易有雨，但背風側的西半部受外圍環流沉降影響，包括桃園以南至高雄，要留意局部36度高溫。

今天、明天蘇拉帶來的風雨最大，花東地區以及南部山區容易出現局部豪雨，東半部恆春半島整天有雨，今天降雨比昨天又更多；明天颱風中心移動到西南部海面，東半部、南部整天有雨，北部、中部也會斷續降雨。

週五、週六蘇拉漸朝西遠離，但台灣仍會受到颱風外圍環流，甚至海葵颱風水氣間接影響，影響全台天氣不穩定。

今天台附近海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其台東含蘭嶼、綠島、恆春半島及南部沿海將有6米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，要避免沿海活動。

陸上強風漸強，今天蘭嶼、綠島、恆春半島及東南部沿海空曠地區將有9至10級強陣風，新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區，需留意海水倒灌及積淹水。