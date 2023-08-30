諸多戲迷等候已久，疫情後首個專案大陸劇團來台，中國國家京劇院將於9月下旬再登台，屆時將有台灣觀眾熟悉的于魁智、李勝素率領中京院80人劇組來台，戲碼包括觀眾耳熟能詳的《楊門女將》、《六月雪．探監》《打金磚》、《霸王別姬》等。

回顧過往中京院首度訪台是在1993年，今年正好是訪台30周年，當年陣容包括袁世海、杜近方、劉長瑜、楊秋玲、孫岳、王晶華、馮志孝等前輩京劇名家，在台連演16場戲，幾乎場場爆滿，轟動一時，當時隨團來台的文武老生于魁智不負眾望，以《打金磚》的劉秀以及《文昭關》的伍子胥精湛的演出，在台灣打響名號。

而李勝素原在山西京劇院，1998年傳大藝術邀請中京院來台時，在已故劇作家貢敏的慧眼推薦下，首度與于魁智合作演出《野豬林》的林娘子，《四郎探母》的鐵鏡公主，以及她贏得梅花獎的《廉錦楓》。

李勝素雍容華貴的扮相，清亮甜美的嗓音，文武兼備的技藝，立刻引起台灣戲迷的關注，同樣一炮打響，她與于魁智被譽為最佳黃金組合。李勝素是在2001年調入中京院，目前擔任一團團長。

中京院是大陸最知名的京劇院團，成立於1955年，首任院長為京劇藝術大師梅蘭芳。此次來台，流派紛呈，除于魁智與李勝素兩位名角以外，主要一級演員還包括文武老生杜喆，裘派花臉王越，李派老旦郭瑤瑤，袁派花臉劉魁魁、胡濱，楊派老生馬翔飛，蕭派文丑王珏與武旦潘月嬌。

青年演員包括程派青衣呂耀瑤，梅派青衣朱虹、褚灃怡，楊派老生劉壘，武旦戴忠宇，張派青衣劉夢姣，葉派小生陳旭之，眾多名角同台飆戲。

此外，于魁智與李勝素為了提攜後進，讓年輕優秀的演員有發揮的機會，戲碼中原本由他們一人到底的角色，此次特別安排雙演，例如《楊門女將》的穆桂英，《打金磚》的劉秀，《霸王別姬》的虞姬，《大保國．探皇陵．二進宮》的楊波與李艷妃都作如此安排，也是此次演出的一大特色。

中國國家京劇院訪台30周年將於9月26日至10月1日在台北國家戲劇院登場。