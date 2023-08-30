文化部今年首度偕同56組表演藝術團隊共同推動國家語言傳承，辦理「鼓勵表演藝術台語主流化計畫」，共支持200場次以上節目，將於8至12月在全台各地演出。

文化部長史哲表示，依據文化部所做的調查，台灣20歲至29歲的人有37.5％會講台語，11歲至19歲為27.2％，台語確實面臨消失的危機。因此，文化部期待透過台語兒童劇，讓兒童在成長過程當中，就可以接觸到台語，也透過幽默逗趣的戲劇，讓台語能潛移默化進入孩子們的生命中。

台中教育大學台灣語文學系教授何信翰表示，過去幾年透過《國家語言發展法》立法、成立公視台語台、本土語言課程延伸到國高中，以及行政院於去年核定5年321億「國家語言中長程復振計畫」，在政府的支持下，台語主流化一步步落實。期待藉由此次200多場的演出，讓台語在孩子心中「強強滾」，長大後留下的將是台語是溫暖語言的印象。

台北曲藝團團長葉怡均表示，相聲比較少使用台語，但是團隊會努力用說唱藝術的技巧，把台灣的故事、民謠、文化說給孩子們聽。

如果兒童劇團團長趙自強表示，希望孩子們跟著演出的故事中對台灣土地、母親的關懷，用最純真的心體會台灣的故事。也期盼藉著文化部的推動，未來有更多小朋友可以用輪轉的台語說話，「我也會多多用台語說話，希望以後我也可以用台語說故事給大家聽。」

記者會上4個獲補助的團隊率先演出，包括紙風車劇團改編《武松打虎》成現代兒童台語歌舞劇，融入動物保育觀念、信任與關懷的重要性；風神寶寶兒童劇團改編《風神寶寶之嫦娥奔月》以全台語發音，藉由單詞重複出現，讓孩子看完戲就能學習幾句台語；無獨有偶工作室劇團結合台語的韻律特色，將愛爾蘭文學作品《自私的巨人》轉譯為台語版，讓詩歌般的世界文學台語音韻進入幼兒觀眾心中；如果兒童劇團改編鄭清文的台灣兒童文學作品，巡迴演出童話親子劇《尋找燕心果》，帶出對人的分享、承諾和犧牲等精神。