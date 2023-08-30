2023美國網球公開賽會外賽連過3關晉級會內賽的台灣男網選手許育修，台北時間30日凌晨迎來個人生涯首場美網會內賽，在對手雙發失誤偏多的情況下，許育修3度破發，以6比3、6比4、3比6、6比3氣走去年澳網男雙冠軍、世界排名第78的澳洲選手柯基納吉斯（Thanasi Kokkinakis），進帳個人在四大賽單打會內賽首勝。

目前世界排名第237的許育修，成為盧彥勳、王宇佐、莊吉生及曾俊欣之後，第5位勇闖美網男單會內賽的台灣男子球員，也是個人繼今年初澳網之後，第2度打進四大滿貫賽單打會內賽，前進美網前，他還在成都世大運幫助中華隊拿到男雙、混雙、男團3面金牌，近況算是相當不錯，繼盧彥勳、王宇佐後，台灣出現第3位在美網男單會內賽奪勝的球員。

這場比賽柯基納吉斯發出16記「愛司球」，遠優於許育修的7記，但柯基納吉斯也出現10次雙誤，許育修只有1次，非受迫性失誤也是許育修次數較少（41：55）；下一輪許育修的挑戰更巨大，是大會第16種子、英國選手諾瑞（Cameron Norrie），為雙方生涯首度過招。

第1盤許育修在第4局把握機會連得4分破發，並成功保住該盤自己所有發球局，憑藉這次寶貴的破發機會率先拿下盤數；第2盤雙方則是互保纏鬥了6局，許育修終於在第7局再度逼出對手的破發點並破發得手，第9局雖然錯過1個破發點兼盤末點，第10局還是在自己的發球局，用「愛司球」拿下聽牌的一盤。

戰況到了第3盤出現變化，連失兩盤的柯基納吉斯在這一盤第4局終於突破了許育修的發球局，讓許育修本戰首度發球局失守，打出氣勢的柯基納吉斯也順勢要回一盤；第4盤首個發球局許育修就面臨被破發的危機，他成功救回破發點並保發，隨後許育修接發及發球局找回好狀態，一口氣連下3局，也讓柯基納吉斯不滿自己表現摔拍，許育修越打越來勁，就算和對手網前短兵相接也能冷靜打出角度刁鑽的好球，最後在2個賽末點優勢下，以一記漂亮的致勝球結束比賽，贏得兩人首次交手的勝利。