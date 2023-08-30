台灣指揮家莊東杰將在9月帶領德國百年老團波鴻交響樂團來台演出。（波鴻交響樂團提供／李欣恬台北傳真）

華人在歐陸樂壇佔有一席之地，向來不是一件容易的事，台灣指揮家莊東杰不只擔任德國百年老團波鴻交響樂團音樂總監，現在還同時是該團基地魯爾安妮莉絲．布羅斯特音樂廳的藝術總監，深獲老外樂手信賴，對此，波鴻交響樂團執行長湯瑪斯．基普也在近期的影片裡也談論他對莊東杰的想法。

湯瑪斯．基普表示，在徵選指揮報名表上已有註明條件，「我們希望申請人具有經過證實的潛力、國際吸引力，以及能帶來強烈新生命力的能力和熱情，能與樂團和這個運作良好的團隊建立密切的關係，然後繼續將這條道路充滿創造力、能量及藝術信服度地積極走下去。然後，我們看到並聽了經驗豐富的莊東杰，立刻清楚知道他就是我們新的音樂總監。」

波鴻交響樂團的成員對莊東杰的表現也給予肯定，長號手道格拉斯．辛普森表示，在莊東杰的帶領下，樂團聲音改變了，「他給了樂團一種具有深度與廣度的聲音，那是一種音色的廣度，而他對我們輕鬆、尊敬的態度及耐心，也讓我們的音色有了改變。」

樂團首席拉斐爾．克里斯特觀察，莊東杰能以不同方式融合每位音樂家，「每個人不管坐在哪個位置，必須提高警覺並且非常專注，我認為這很有趣，必須集中精神在演奏上，但最後的成果也非常令人滿足。」

長笛首席亞歷山．舒茲對於莊東杰的樂團溝通方式也很認同，「我很喜歡他永遠給予尊重，永遠都是為了音樂，始終是為了最好的方向前進。」

莊東杰表示，「目前在波鴻交響樂團工作最大的成就感，是看見和樂團的合作，能透過不同的曲目，找到我和他們詮釋上的最大值和平衡點。」

近期莊東杰也將帶領波鴻交響樂團來台演出，與烏克蘭三冠王鋼琴家伽佛利佑克在全台巡演，演出將於9月27日 、28日、30日分別在台北國家音樂廳、新竹市文化局演藝廳以及高雄衛武營國家音樂廳登場。