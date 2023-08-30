好心載同學一程卻車禍受傷怎麼算？大陸河南日前發生一起交通事故，原先車主提出可以載同學前往市區，後卻因操作不當致使同學多處骨折，並鑑定為九級傷殘。同學認為車主應承擔自己的各項損失，但幾次協商仍然無果，只好告上法院，而最終車主則因「好意同乘」，能斟酌減輕20%賠償責任，判以人民幣19餘萬元（約新台幣83萬元）賠償金作結。

根據陸媒《河南日報》的報導，當時汪姓車主於駕車偶遇了李姓同學，得知其要前往市區，遂提出可以載他一程，而李姓同學也接受了汪姓車主的善意。沒想到的是，因為汪姓駕駛操作不當，意外造成了車禍，更讓坐在後排的李姓同學受了重傷。

報導指出，李姓同學身上多處骨折，被鑑定為九級傷殘，前後的住院治療費就超過人民幣6.8萬元（約新台幣29.7萬元），而李姓同學認為汪姓車主應負擔自己的各項損失，但兩人多次協商無果，李姓同學便告上了法院。

經過法院判決，汪姓車主應該負起全部責任，並賠償相應的醫療費、誤工費、護理費等等，但因汪姓車主當時是出於「好意同乘」，屬於互幫互助的傳統美德，並未向乘客收取費用，具有非法律約束性，因此得減輕20%責任，最終判處汪姓車主須賠償人民幣19餘萬元。一審結束後，汪姓車主不服提出上訴，而二審結果也仍維持原判。

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