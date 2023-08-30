馬來西亞一名家長在網路上表示，自己的女兒從3歲開始，就經常無故流鼻血，起初他們帶女兒到各大醫院檢查，醫師都表示是因為過敏性疾病引起。沒想到某次去其他醫院檢查時，醫生才發現，原來女孩鼻腔中卡著一個生鏽的鈕扣電池，才會導致她經常無故流鼻血。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名家長日前在網路上發文表示，自己的女兒從3歲開始，就經常生病不舒服，且常常無故流鼻血。而他們也不斷地帶著女兒到許多大醫院看診，但都被醫生診斷為是過敏性疾病導致。

而這個情況在持續2年多後，終於迎來轉機。某次他們帶女兒到其他醫院檢查時，醫生竟發現，女童鼻腔內卡著鈕扣般大小的玩具電池，且電池嚴重生鏽，當下醫生花費了45分鐘，才成功把電池取出。

事後該名家長表示，很謝謝這位細心的醫生發現了孩子鼻腔內生鏽的電池，並呼籲其他家長，要是孩子出現類似情況，一定要盡速就醫，徹底檢查。

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