全台有不少靈驗的月老廟，不少單身信眾會到廟裡祈求好姻緣。不過日前就有網友發文表示，參拜時不小心把「信男」說成「普信男」，原PO也在文中詢問其他網友：「這樣月老還會幫我嗎？」

「普信男」1詞，來源自中國脫口秀演員楊笠在表演時說的：「他明明、為什麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」，是「普通且自信的男性」之簡稱，常用作形容一些條件普通、卻有「謎之自信」的男性。

26日有網友在《Dcard》發文表示，自己參拜月老時，在自報姓名的環節，不小心將「信男某某某」說成「普信男某某某」，令他十分擔心，如此一來「月老還會幫忙嗎？」

貼文一出笑翻眾人，有網友安慰原PO：「說不定月老會幫你找到，和你一樣出錯的呆呆正妹」，也有人幽默表示，普信男也可以解釋成「普世最相信月老的男人」。其中1位網友也分享，自己拜月老時，不小心將信女講成聖女，想必月老當時一定相當傻眼。

另外，參拜月老其實是有規則的，一般而言信眾在參拜前，需要先至香鋪領取香與金紙，點燃3炷香後，先朝天宮拜3拜，接著若廟裡還有其他神明時，信眾則需要依廟方所訂的參拜順序祭拜各神明。

信眾向月老求姻緣時，記得默念姓名、生辰八字、住址、理想對象的條件，接著將香插進香爐中，並向月老擲筊祈求紅線，拿到紅線後，回到天公爐將紅線沿著順時針繞著香爐轉3圈，最後將紅線收妥、拿回供品，並將金紙投入金爐中，就算完成參拜月老的步驟了！

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