單腿也可以是短跑健將！馬來西亞關丹市近日有部感動人心的短片在網路上受到熱烈討論，從畫面中可以看到，一名失去左腿的學生參加了學校舉辦的短跑比賽，撐著一對拐杖追趕著其他4名參賽者，老師也一路陪跑打氣，而這樣的精神也讓網友們不禁表達出了敬佩之情，紛紛感嘆「都是令人驕傲的天使」。

根據馬來西亞媒體《中國報》的報導，一名網友日前在TikTok上傳了一支國中生短跑比賽的影片，在48秒的短片中顯示，隨著槍聲響起，有4名學生快速地起跑了，而緊隨其後的是一名失去左腿的學生，他雙手撐著一對拐杖，努力不懈地追趕著其他跑者。

從影片中可以看到，即使這名學生一直遠遠落後於其他人，他仍舊沒有因此降低速度；而一名身穿藍衣的女老師也揮著手幫學生加油，更一路陪伴學生跑到終點，在衝過終點線後為學生喝采，祝賀他順利完成了比賽。

這樣溫馨又感動的畫面吸引了超過63萬觀看次數，更讓不少網友落了淚，紛紛留言表示「發自內心地為他們驕傲」、「是一位偉大的老師」、「老師和學生的努力讓我感覺在切洋蔥」、「他們向我灌輸了永不放棄的本質」、「這是個幸福的日子，祝願他們能夠成功」。

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