馬來西亞瓜拉吉賴1名國中2年級的女學生，被學校訓導老師以曠課為由，公開在週會上鞭打她的小腿，事後女學生怕被嘲笑，已經2個月不敢上學。目前女學生的家長正努力開導她，希望她早日從陰影中走出來，而當地警方也接收到家屬的報案，正進一步調查中。

來自馬來西亞瓜拉吉賴的52歲女子蘇拉雅依斯邁向當地媒體爆料，今年6月時，就讀國中2年級的小女兒因耳疾，需要向學校請假1天，那時女兒班導沒有接電話，於是她便透過WhatsApp傳訊息與對方聯繫。

怎料隔天週會上，學校的訓導老師認為女兒前一天無故曠課，竟在眾人面前，公開鞭打女兒小腿至紅腫。女兒因此事感到羞愧，因為擔心去學校會遭到老師和同學嘲笑，至今已有2個月不敢去學校。

蘇拉雅依斯邁育有7名兒女，遭鞭打的是排行最小的女兒。蘇拉雅依斯邁表示：「即使她回到校園，這件事在她內心早已留下陰影，她也無法專心上課。」目前蘇拉雅依斯邁一家正努力開導小女兒，希望她能擺脫陰影。當地警區主任蘇再米警監受訪時表示，警方目前也已接獲家屬報案，家屬稱女兒被老師鞭傷，目前警方正進一步調查中。

更多 CTWANT 報導