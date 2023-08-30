國外一名女童與家人搭機出國時，特地帶了可愛的造型兔帽子上飛機。不過她卻在乘客休息時間，將頭上造型兔帽子的LED燈打開，不斷閃爍七彩霓虹燈，照的許多乘客無法好好休息。

一名網友在Instagram上貼出一段影片，可以看見當時機艙內燈光昏暗，是屬於乘客的休息時間。不過卻有一名女童，頭戴可愛的造型兔帽子，且帽子不斷閃爍著七彩霓虹燈，讓許多乘客無法好好休息。

從影片中可以看到，有些乘客把頭別過去，有些人則表現出些許無奈。不過女孩似乎沒有注意到自己已經打擾到其他人，而坐在一旁的爸爸也沒有阻止她的行為，還對鏡頭微微笑。

貼文一出也引起許多留言撻伐，紛紛表示「厭倦了在公共場所不控制孩子的家長」、「還有什麼比孩子更糟糕的呢？父母」、「這行為可能會導致癲癇患者癲癇發作，所以它並不可愛。教育你自己和你的孩子，世界不是圍著你轉的」、「這就是為什麼我們在預訂時需要選擇不帶兒童的航班」。

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