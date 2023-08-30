日前，中國河南省平頂市魯山縣因新建雕塑登上熱搜，據悉，魯山縣政府為迎接七夕，斥資人民幣715萬（約新台幣3千2百萬）建造的「牛郎織女」地標，但因造價太貴、外型太醜，遭質疑是否「浪費公共財政」。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，8月22日七夕時，魯山縣的「牛郎織女」雕塑正式揭幕，且爭議熱度不斷攀升。根據中國政府採購網上一份魯山縣住建局魯山縣迎賓大道路口城市雕塑工程項目中標公告表示，此次招標中標金額達人民幣715.2萬元，得標企業為睿澤藝術（深圳）有限公司。雕塑揭幕後，不少人吐槽雕像造價過高，「這鋼結構加蒙皮要7百萬？」、「到底用的什麼材料，值700多萬元？」質疑其中有貓膩，「至少血賺500萬以上」。

另外據陸媒《百姓關注》報導，有記者打去睿澤藝術（深圳）有限公司詢問價格問題時，該公司接線男子回覆「那你說幾千萬、幾個億的雕塑值在哪裡？」，記者也曾致電魯山縣住房和城鄉建設局，不過工作人員態度也非常不友善，爆粗口罵「監督你X，滾！」事件因此愈演愈烈。

魯山縣政府辦公室工作人員稱會詳細調查，但根據陸媒《極目新聞》表示，記者8月28日時打過去詢問，相關問題都只得到了工作人員的6個不知道與1個不清楚，投訴無門、模糊的態度讓民眾相當氣憤。

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