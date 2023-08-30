北韓最高領導人金正恩的哥哥金正男2017年2月遇刺，遭控犯下此案的2名女嫌犯之一的席蒂艾沙（Siti Aisyah）聲稱，自己事前答應一名自稱影視工作者的「惡作劇實境秀」邀約，因此對謀殺案渾然不知，而她和另外一名越南籍女子段氏香，確信只是北韓特務精心安排的謀殺計畫當中的棋子，因此2人2019年就遭馬來西亞法院當庭獲釋。

綜合外媒報導，席蒂艾沙當年離開位於印尼農村的家，前往馬來西亞從事按摩行業，結果就在當地被一名自稱是詹姆士（James）、從事影視工作行業的男子挖掘，讓她感到震驚和高興。

之後詹姆士就讓席蒂艾沙，在多名自稱影視工作人員的同夥協助之下，練習幾10個惡作劇，其中大部分是向毫無戒心的男人塗抹果汁或嬰兒油、香水，並稱這些行為在他們所屬的國家很受歡迎，事實卻是在為刺殺金正男進行預演。

接著詹姆士又說，將在2017年2月13日舉辦一個特別的「惡作劇實境秀」。對此，席蒂艾沙立刻點頭答應。YouTuber「MrBallen」解釋，席蒂艾沙之所以如此爽快答應，是因只要花幾分鐘，就能獲得100美金（約新台幣3185元）的報酬，該筆金額對於當時出外工作的她就是一筆巨款，打算在事成之後，將錢寄回印尼老家。

另一方面，越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong），也被詹姆士介紹給席蒂艾沙認識，2人就在詹姆士的計畫之下，說好要在當天一起去吉隆坡機場對身在詹姆士所屬團隊的另外一名成員，也就是金正男進行塗抹液體惡作劇，而她們所指的液體，其實就是致命的VX神經毒劑。

金正男遇刺之後，席蒂艾沙和段式香也因VX神經毒劑影響產生不適，其中席蒂艾沙回到酒店的絕大部分時間都在床上昏迷不醒，正因2人在此起暗殺事件中毒一事，幫助她們的律師說服馬來西亞法官，證實2人對該暗殺計畫一無所知，使其當庭獲釋。

反之，一旦罪名成立，根據馬來西亞法律，席蒂艾沙和段氏香恐將面臨死刑。至於詹姆斯後來據信是一名名叫李智宇（Ri Ji U）的朝鮮特工，而她與其他多名自稱是影視工作人員的同夥，目前回到北韓平壤市，無人因此指控犯下謀殺罪。

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