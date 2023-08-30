大陸山東省聊城市一名18歲范姓高三女學生，6月10日晚間回家途中遭遇車禍，5天後仍宣告不治。如今她的父母時隔2個多月出面控訴，此案尚未完全釐清事故責任，懷疑肇事司機逍遙法外。當事人稱，當下已在第一時間撥打急救電話，強調自己並未超速、闖紅燈、逃逸，目前也在等候傳喚。警方回應，目前尚在進行第二次事故鑑定。

綜合陸媒報導，范女父母表示，女兒6月10日高考結束回家途中，慘遭他人開車撞飛，送醫搶救無效死亡，警察當時對外宣稱路口監視器損壞，如今2個多月過去，事故責任認定卻未完全釐清，也讓痛失女兒的夫妻倆痛批「肇事者仍然逍遙法外」。

對此，24歲李姓肇事車主回應，自己當時沒有超速、闖紅燈、逃逸，全程均有目擊者提供的影像、事故鑑定書佐證，「這段期間我也沒有逍遙法外，隨時等候事故科傳喚。」他也透露，當時自己駕車在路口停等紅燈，才剛起步之際，騎電動車載弟弟的范女突然出現，因此根本來不及反應，下秒對方頭部就已撞上車前擋風玻璃。

范女家屬不滿，意外發生至今過了2個多月，事故責任尚未完全釐清。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

李男指出，意外發生當下雖有立刻下車查看、借用同行友人的手機撥打急救電話，等到警方到場配合做完筆錄，便也跟著趕去醫院，但因顧及家屬心情，因此第一時間並未露面，而是拜託友人送去人民幣2000元（約新台幣8750元）的醫藥費，到了隔天才與范女家屬碰面，無奈的是范女數日後仍宣告不治，為此深感遺憾，「現在只希望警方公平公正處理此事，我也會盡力賠償。」

此外，李男的女友表示，當時李男借用友人手機撥打急救電話，救護車大概5、6分鐘到達事故現場，「通話記錄已經交給交管部門了。」然而，由於路口監視器損壞，范女家屬也對先前的事故鑑定書不滿，目前仍在等待新的相關結果出爐。對此，警方回應，目前尚在進行第二次事故鑑定。

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