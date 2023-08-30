美國馬里蘭州瓦爾多夫（Waldorf）一名16歲少女，當地時間27日只因麥當勞糖醋醬與同齡友人發生爭執，最後慘遭持刀刺殺。目前女凶嫌已被警方逮捕，關押於少年觀護所，等待9月1日開庭。

綜合外媒報導，華盛頓特區「大都會警察局（MPD）」警官賈斯珀（Brendan Jasper）指出，少女利貢（Naima Liggon）與未具名的女凶嫌和另外3名友人在奧克森崗（Oxon Hill）碰面，接著一行人共乘一輛車去華盛頓特區參加派對，之後又到麥當勞準備續攤，結果她和同行的女凶嫌，因為糖醋醬爆發爭執，進而變成肢體衝突。

不料，女凶嫌等到眾人即將返回車上，突然抽出一把利刃刺向利貢的胸部與腹部，接著步行逃離現場，目擊事發過程的另外3人，見狀立刻把利貢送到附近醫院，但仍宣告不治，當天也是她暑假的最後一天，隔天就將返回學校上課，卻因糖醋醬引起的爭執去世。

目前涉嫌殺害利貢的16歲女凶嫌，已被關進少年觀護所，正待9月1日的開庭。

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