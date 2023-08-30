部分民眾用盡方法，只為維持姣好的外貌。美國芝加哥一名女子日前去做下巴微整型，之後發現該部位變得非常奇怪，猶如動畫《趣怪守護仙》（The Fairly Oddparents）的緋紅下巴（Crimson Chin），讓她整整4天不敢出門。

根據《每日星報》報導，安娜（Anna Brown）覺得自己的臉型太過圓潤，因此聽從他人的建議去做下巴微整型，希望平衡臉部輪廓。不料，之後她卻發現，下巴變得又大又圓，猶如動畫《趣怪守護仙》（The Fairly Oddparents）的角色緋紅下巴（Crimson Chin）。

安娜指出，當時看到發生改變的容貌直接哭了出來，為此整整4天不敢出門，所幸隨著時間推移，目前她的外表已經恢復正常，並稱自己是在2022年4月變成緋紅下巴，「我想說這個面部填充物，可以持續12個月到18個月，現在是2023年8月，它已經消失了。」

此外，安娜分享在做下巴填充期間的心情，直言「應會變得一團糟」。不過，她拒絕透露幫她進行下巴填充的美容師名字，表示以前也在該場所做過豐唇，事後沒有發生任何問題。

之後安娜還將此次微整型的經歷發到TikTok，網友相繼表示「親愛的，我不明白？妳以前很漂亮」、「太可怕了」、「我也做了下巴填充，但說實話它在我身上看起來很好看、很自然」、「我笑哭了」。

更多 CTWANT 報導