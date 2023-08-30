被喻為「小鋼砲」的蘇拉颱風，重整後再度成為強颱，美國甚至把它歸類為「超級颱風」，正朝台灣逼近。其暴風中心今通過巴士海峽，暴風圈掃到台灣南端陸地，中央氣象局發布海上陸上颱風警報，整個恆春半島都要警戒！

「蘇拉」雖小但體格壯碩，雷達回波圖已看到它的雙眼牆結構，顯示強度衝頂。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，「蘇拉」暴風圈今掠過台灣南端，明進入台灣海峽，東部及恆春半島有明顯降雨。

一直以來被提起的「藤原效應」，也會開始干擾，主要是後方的「海葵」颱風牽制住「蘇拉」，導致預報不確定性大幅增加；後面還有一個新生成的熱帶性低氣壓，同樣會影響「海葵」。

今恆春半島、東部要提防逐漸加大的風力及雨勢。西半部受地形屏障，北部有短暫陣雨，南部晚間起風雨增強。中部以北因背風沉降，氣溫偏高，各地氣溫：北部26至37度、中部25至37度、南部24至35度、東部24至33度。

明起至9月5日，台灣附近水氣多，天氣相當不穩定，局部地區仍有較大雨勢及陣風，不排除「大雷雨」發生。