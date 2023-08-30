蔡凡熙日前才剛拍完新片《還錢》，又接下桃園電影節影展大使，日前時報周刊CTWANT在台北市信義區A13美食街巧遇他自在地跟朋友吃飯，準備去看新片《我的麻吉四個鬼》包場。值得一提的是，他吃到一半接到媽媽打來的電話，絲毫沒顧慮自己是藝人，就開心自在地跟媽媽大聊近10分鐘，還不忘跟媽媽回報姊姊近況，詳細解釋姊姊開車遇到擦撞意外，但人很平安，聽得出與家人感情相當融洽，樂當「媽姐寶」。

蔡凡熙頂著順毛瀏海，現身台北市信義區百貨的美食街。（圖／本刊攝影組）

15日傍晚，蔡凡熙跟友人走進美食街吃飯，他身穿條紋衣穿著相當休閒、頂著「歐巴」新款順毛瀏海髮型，看得出新頭型免抓免麻煩，打扮就像是一般大學生一樣，即使沒有妝髮也是十足帥氣。雖然美食街裡的人都在吃飯，沒什麼人特別盯著他看，但185公分的身高站在路人群中其實相當顯眼，令本刊忍不住多瞄了幾眼。

蔡凡熙吃到一半就接到媽媽打來的電話，一開口就開玩笑：「媽，跟你說個勁爆的消息。」由於店內不大，當天人也不多，完全不用仔細聽就能聽到對話內容，接著就聽到蔡凡熙說姊姊開車開到一半，遇到路人開車不小心，擦撞到側邊車頭。為了不讓媽媽擔心，他也仔細解釋事發經過，並說姊姊人平安沒受傷，也已經報警，只是還需要看後續賠償如何處理。

蔡凡熙跟好友一起去看電影包場，打扮休閒輕鬆，185公分的身高在人群中相當顯眼。（圖／本刊攝影組）

蔡凡熙是單親家庭出身，過去他受訪時就多次提到媽媽跟姊姊，表示很心疼媽媽一個人帶大他們三姊弟，即使因為工作北上打拼，他也依舊跟媽媽維持著好感情。

電話最後，他也不忘叮嚀媽媽不要主動問，記得等姊姊自己打電話解釋，免得會害他被姊姊念，「到時候又說是我說的。」聽得出做老么的他，很關心姊姊的感受，也希望讓媽媽安心。最後大概是媽媽關心他太累，問他怎麼還要去包場，他也是開開玩笑哄著媽媽回話：「我也想回家啊！」母子間的對話互動可說是相當溫馨可愛。

蔡凡熙日前曾在社群分享他新剪的髮型。（圖／取自蔡凡熙IG）

更多 CTWANT 報導