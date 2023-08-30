協和門窗公司創辦人陳秋貴是公認的「最成功海外企業家」之一，但記者接獲控訴，指68歲的陳秋貴佯裝單身，與年紀比自己小30多歲的女員工大談爺孫戀，交往期間甚至多次對女方實施言語和肢體暴力，更因傷害案遭緩起訴，女方也因此取得緊急保護令，期間還不斷遭受騷擾，人權團體「荒漠甘泉權益維護中心」為此投書總統府，希望強化防家暴機制，讓海外僑民能得到政府援助。

據了解，陳秋貴1955年出生於屏東，他從工廠鐵工開始學起，並逐漸成為一位小老闆，他於1982年隻身到紐約打拚，擔任過搬運工、熨衣工和編織工以累積資本，並在1986年與好友共同創立協和鋁門窗公司，並從原本的家庭作坊開始發展，並評鑑為全美前100名的門窗生產工廠，年收入近億元美金，陳秋貴也成為公認的「最成功海外企業家」之一。

陳秋貴長年住美國，但在台灣政界和商界也同樣活躍，他是世台聯合基金會董事長，去年10月曾得到副總統賴清德接見，今年5月世界衛生大會舉辦時，世台基金會也舉辦國際論壇，並邀請行政院長陳建仁和中研院士翁啟惠主講，而「美東信賴之友會」於7月成立，陳秋貴也親自站台相挺，公開展現支持賴清德的立場。

陳秋貴創立世台聯合基金會，與執政黨關係良好，賴清德副總統去年10月還親自接見。（圖／翻攝總統府網站）

記者接獲投訴，指陳秋貴結婚多年、兒孫滿堂，2018年時卻佯裝單身，對為協和門窗提供藝術顧問服務的丹丹（化名）一見鍾情，不顧2人30多歲的年紀差距並展開熱烈追求，並在近水樓台下成為男女朋友，而這段「爺孫戀」維持近3年，陳秋貴卻遭控對女方不斷實施精神和肢體暴力，連開往高速公路的途中都曾動粗。

2020年10月28日上午10時許，丹丹當時乘坐陳秋貴的車要前往工作場所，上紐約皇后區白石高速公路時卻發生爭吵，陳秋貴疑似不滿求歡遭拒而心情煩躁，雙方爆發口角，陳秋貴不斷要求女方下車，丹丹拒絕後竟遭掐脖、賞巴掌，甚至數度被吐口水。

而丹丹在案發後隔日就醫，醫生診斷後確認其遭窒息和左眼結膜出血，她當下擔心遭受報復而不敢報警，並決定與陳秋貴分手，雙方約定退回工作關係，陳秋貴卻沒有打算放過她。

投訴人指控，在分手後的一年間，陳秋貴仍不斷藉工作關係騷擾丹丹，甚至曾砸杯砸碗攻擊，導致丹丹手臂瘀青和挫傷，丹丹最終不堪多重壓力折磨，在2021年底選擇輕生，所幸被即時救下，而她也在痛定思痛後決定報警。

陳秋貴遭控對女朋友施暴，紐約法院還頒發緊急保護令，要求陳秋貴遠離女方。（圖／讀者提供）

根據紐約警方的報告，陳秋貴在去年4月被逮捕，經法院審理後，認為強制性交和性犯罪因罪證不足而不成立，但認定傷害和妨害呼吸等行為，最終給予緩起訴處分，並給予丹丹為期1年的緊急保護令，在此期間，陳秋貴仍不斷試圖騷擾對方，緊急保護令則在丹丹的聲請下，從今年6月再延期到今年底。

此事在海外華人圈早已沸沸揚揚，但陳秋貴仍維持成功企業家形象出席各種場所，並與台灣政治人物互動頻繁，「荒漠甘泉權益維護中心」也因此投書總統府，希望府方能停止與陳秋貴的各項合作，並強化防制家暴機制，讓遭受家暴的海外僑民能得到政府幫助。

陳秋貴回應表示，家暴與交往的資訊並不正確，現已交由律師處理中，並提醒「傷害名譽的報導會有法律責任」。

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