協和門窗創辦人陳秋貴遭控家暴，並被紐約法院實施保護令，禁止他靠近被害人或取得武器，而此事在海外華人藉沸沸揚揚，陳秋貴卻仍持續活躍、不受影響，據了解，陳秋貴人脈極廣，與執政黨互動良好外，去年還曾安排美國前國務卿龐佩歐二度訪台，他則以「中間人」角色訪問立院，其關係和背景可見一斑。

據了解，陳秋貴今年68歲，他從工廠鐵工開始學起，並逐漸成為一位小老闆，而他於1982年隻身到紐約打拚，此後擔任過搬運工、熨衣工和編織工以累積資本，並在1986年與好友共同創立協和鋁門窗公司，並從原本的家庭作坊開始發展，並評鑑為全美前3大的門窗生產工廠，年收入近億元美金，陳秋貴也成為公認的「最成功海外企業家」之一。

陳秋貴也於2009年成立世台聯合基金會，該基金會除援助難民、救治兒童等公益事業外，更屢次成為美國政商名流與台灣之間的橋樑，去年還二度邀請龐培歐訪台，立法院長游錫堃還為此特別接見，感謝世台聯合基金會為國家大力推展外交。

陳秋貴與女方分手後，曾因女方「不聽話」而朝其丟杯子，導致女方手部擦傷。（圖／讀者提供）

陳秋貴身為「僑界大佬」，對執政黨的友好也十分鮮明，更多次公開為賴清德站台，早在2014年，賴清德以台南市長身分到紐約演講，陳秋貴便率領僑界熱情支持，當晚約有500人到場，讓賴清德笑得合不攏嘴，而如今賴披戰袍選總統，陳秋貴更是大力支持。

「美東信賴台灣後援會」於今年7月中成立，由民進黨主席卓榮泰率領立委劉世芳、何志偉等人到場授旗，陳秋貴也親自站台，為賴清德募選舉經費，但陳秋貴的一舉一動對被害人而言卻是二度傷害。

人權團體「荒漠甘泉權益維護中心」表示，政府在不知前情下與受害者來往，無意間助長加害者氣焰，也對受害人內心造成無比恐懼，因此行文總統府，希望府方能停止與陳秋貴的各項合作，並強化防制家暴機制，讓遭受家暴的海外僑民能得到政府幫助。

陳秋貴回應表示，家暴與交往的資訊並不正確，現已交由律師處理中，並提醒「傷害名譽的報導會有法律責任」。

陳秋貴是世台基金會董事長，今年5月世界衛生大會舉辦時，世台基金會也舉辦國際論壇，並邀請行政院長陳建仁和中研院士翁啟惠主講。（圖／翻攝世台基金會臉書）

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