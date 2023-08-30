氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，30日2時觀測資料顯示：「蘇拉」颱風眼清晰可見，眼牆厚實、雲頂溫度降低，顯示其已達「強颱」，美國甚至將其歸類為「超級颱風」。雷達回波合成圖亦顯現雙眼牆結構，其強度已近顛峯。

吳德榮說，30日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「蘇拉」進入巴士海峽，今(30)日暴風圈將掠過台灣南端；明(31)日進入台灣海峽南部；3天後其「不確定範圍」異常擴大；另一「輕颱海葵」向西北西經琉球附近轉向長江口進行，3天後的「不確定範圍」亦擴大；新生成的熱帶低壓「TD13」緊隨在後，其「不確定範圍」亦有類似的變化。顯示週五(1日)之後，三個熱帶系統相對距離逐漸縮小，開始有「藤原效應」(雙颱共舞)或僅互相輕微干擾，都將使得「可預報度」降低，幸好這些現象發生時，與台灣皆有一段距離，可持續觀察調整，不致措手不及。

吳德榮說，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(30)日「蘇拉」逼近，東半部及恆春半島有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，北部有短暫陣雨，南部晚起風雨亦將增強；西半部因背風沉降，氣溫偏高，各地區平地氣溫：北部26至37度，中部25至37度，南部24至35度，東部24至33度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，明(31)日「蘇拉」雖受地形破壞而漸減弱，但各地受影響最大，應戒備。週五(1日)「蘇拉」持續減弱亦漸遠離，局部地區仍有較大雨勢及陣風，仍應注意。週六至下週二(2至5日) 台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)；但各國模式模擬非常分歧，不確定性大，需注意資料的調整。