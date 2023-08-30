颱風活躍季節，熱帶系統接連發展，氣象專家指出，太平洋又有一熱帶性低氣壓生成，有機會發展為今年第12號颱風「鴻雁」；後面還有其他熱帶雲簇接續醞釀的訊號。

中央氣象局指出，強颱蘇拉今天清晨5點中心位於鵝鑾鼻南南東方230公里海面上，今明兩天最接近台灣；輕度颱風海葵，今晨2時中心位於鵝鑾鼻東方1620公里海面上，向西北西移動，未來路徑及強度發展不確定性較高，對台灣天氣及未來雙颱效應的影響仍需觀察。

氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，在蘇拉正準備通過巴士海峽之際，太平洋海域還多個熱帶擾動系統正在發展中。目前海葵颱風穩定朝西北方向前進；TD13剛剛生成並持續增強，有機會發展成今年第12號颱風「鴻雁」；後面還有其他熱帶雲簇醞釀的訊號。

太平洋海域相當熱鬧，TD13有機會發展為今年第12號颱風「鴻雁」。（中央氣象局提供）

粉專表示，根據今晨最新歐洲模式模擬顯示，雖然熱帶擾動系統一個接一個、如雨後春筍般冒出，但是環境的導引氣流似乎都技巧性避開台灣，「日、韓可就沒這麼幸運了」。