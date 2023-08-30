新北市板橋區上月發生政大黃姓女大生等公車時，慘遭從天而降的窗型冷氣機砸死，引發各界關注，法務部保護司及財團法人「犯罪被害人保護協會」協助死者黃女父母申請犯罪被害補償，新北地檢署昨(29)日開會審議，認為黃女與父母感情深厚，父母原期待與女兒共享天倫，卻因工人過失行為而痛失愛女，2人突逢喪女之痛，頓失精神上重大依靠，受到極大精神痛苦，決定補償黃家180萬元。

7月20日下午1時許，22歲黃姓女大生在捷運新埔站2號出口等公車，突然有一台重達約30公斤的直立式窗型冷氣機自17樓從天而降，直接打中黃女頭部，她瞬間倒地，雖然有護理師緊急進行CPR，但黃女送醫搶救後仍宣告不治，當時在場目睹慘況的黃女姊姊悲痛不已。

新北檢翌日相驗黃女遺體，並偵訊施工失手的李姓工人，訊後依過失致死罪嫌諭令3萬元交保、限制住居。犯保協會新北分會派人至亞東醫院往生室關懷黃女家屬，致贈慰問金。犯保協會並表示願提供家屬緊急生活扶助金及喪葬費，但家屬婉拒。

犯保協會依據《犯罪被害人權益保障法》協助黃女家屬申請犯罪被害補償金，另將提供黃女家屬必要的法律、心理諮詢，若家屬有需求，另將請律師協助家屬對出事故的包商、工人向法院提起民事求償訴訟。

自7月1日施行的《犯罪被害人權益保障法》，規定因犯罪導致死亡，被害人遺屬可申請遺屬補償金180萬。由於新法對補償金審議發放作業，將以申請從簡、審議從速、金額從優為原則，因此被害人家屬將可快速獲取補償金。

新北地檢署29日下午邀集犯罪被害人補償審議委員，針對此案開會審議，委員依據申請資料認定黃女是因犯罪行為造成死亡結果，決定補償黃家180萬元。