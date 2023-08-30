公共電視節目部副理暨《妖果小學》製作人林瓊芬（左一）、新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁（右二）、小岳哥哥（右一）大合照。（公視提供）

在公視25周年之際，公視持續關懷兒少，八月至九月份將舉辦《妖果小學》交通安全教育醫院巡迴活動，前進新竹馬偕兒童醫院、彰化基督教兒童醫院、林口長庚兒童醫院，關懷病童，並推廣交通安全的重要。

公視表示《妖果小學》曾獲得聖地牙哥國際兒童影展最佳奇幻長片獎，是公視重要的IP作品，同時延伸發展出AR、VR及 SWITCH體感等遊戲，在六月份舉辦的《妖果夏令營-異視界奇幻之旅》展出中，也廣獲好評。

昨（29日）特別安排「妖果小學」的小妖們走入新竹馬偕兒童醫院，透過陪孩子唱歌跳舞、播放故事，將歡樂帶給病童，為孩童創造純真快樂的回憶。

公共電視節目部副理暨《妖果小學》製作人林瓊芬表示，《妖果小學》為公視在兒少節目突破創新，製作動畫長片，登上大螢幕，成為孩子們成長的好夥伴。期待在公視25周年，透過公益巡迴活動，陪伴孩子藉由動畫與帶動唱，藉由交通安全教育，加深小朋友對於交通安全的認識。希望今天的活動過後大家都能有正確的用路習慣，提高對道路安全的敏銳度與警覺性。

新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁表示，「交通意外」長年是台灣兒少事故死亡的主因，根據交通部統計，去年(2022年)有9千多名未滿12歲兒童因為交通事故受傷或死亡，平均每日超過24名兒童因交通事故傷亡。而其中，兒童行人在道路發生的交通事故，更是占整體的10％。為守護兒童的道路行走安全，公視攜手新竹市立馬偕兒童醫院舉辦《妖果小學》交通安全教育醫院巡迴活動，盼透過故事影片和互動遊戲的趣味體驗，帶給病童歡樂與關懷，同時推廣交通安全的重要。

《妖果小學》交通安全教育醫院巡迴活動邀請最受兒童歡迎的小岳哥哥進行開場，為孩子獻上每人一份「妖果讚讚你小禮」，鼓勵並陪伴病童度過難關，期盼他們能夠健康平安長大。緊接著播放《安全教育-交通安全影片》動畫，透過可愛的小妖與超高人氣的水果奶奶，讓孩童欣賞驚險刺激的動畫之餘，也能學習運用感官和知覺，探索生活周遭的交通及道路環境，在覺察危險時能即時反應、解決問題。妖果天團的小妖和水果奶奶也在現場帶來融合交通安全口訣的唱跳表演，氣氛熱絡。

為了讓現場親子能在活動中有所收穫，小岳哥哥、水果奶奶與小妖庫倫陪小朋友一起玩「妖果賓果遊戲卡」，由三位抽籤決定妖果圖案，小朋友將遊戲卡的妖果連線，即可獲得賓果禮，在歡樂的遊戲過程中，總能看見病童臉上的笑容使他們能夠忘記病痛，也在暑假最後一天午後與《妖果小學》創造難忘的回憶。

隨著時間的累積，公視不斷地蛻變成長，突破創新。近來，公視除了在兒少節目上推陳出新外，也持續透過多媒體及科技運用，展現兒少媒材的多元樣貌；同時也將《公視＋》網頁全新改版，主推「親子家庭」專區，提供全台唯一「親子共賞分齡」服務，以及親子專屬直播服務，打造一個讓家長放心、孩子開心的影音平台。