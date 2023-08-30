富驛-KY將依規定於10月26日召開股東臨時會，將上述收購案提請董事會決議，通過後才能進行交易簽約。同時，公司規畫更名為「藝舍國際創新」（Architectural Aesthetics Global Development），並修訂發起備忘錄及公司章程部分條文，亦將提請股臨會決議通過。

富驛-KY近年透過據點「直營轉加盟」方式改為純賺管理財，藉此改善財務結構，目前擁有台灣3家、中國大陸8家加盟據點。同時，2021年引進立信集團成為最大股東、主導台灣市場經營，新加坡富麗華集團則降為第二大股東，聚焦海外市場經營拓展。

富驛-KY董事會通過2023年上半年財報，雖因無直營據點營收挹注，使合併營收1365.5萬元，年減44.73％、創同期新低，但營業虧損1047.1萬元、虧損年減16.7％，稅後虧損594.5萬元、虧損年減達77.11％，每股虧損0.1元，三者均創近9年同期最佳。

同時，富驛-KY於29日晚間召開重大訊息記者會，宣布董事會通過由全資子公司台灣富驛酒店斥資1.02億元，向關係人立信興投資取得藝舍公司8成股權，納為台灣富驛全資子公司，藉此提高資金運用效率、增加營運範疇、整合集團資源，進而提升集團整體效益。

台灣富驛去年底斥資1275萬元取得意舍公司增資股權，今年元旦成為持股20％的轉投資公司，於業外採權益法認列2成損益。意舍公司首季稅後淨利484萬元，富驛-KY認列96.8萬元收益，在收購成為全資子公司後，富驛-KY將可全額認列意舍公司營收及損益。

富驛-KY總經理侯嘉禎表示，立信集團及富驛-KY董事長目前均由賴運興擔任。立信集團土地庫存充足，未來推動的建案量可期，意舍身為集團旗下專責代銷公司，對立信集團建案設計與經營風格熟稔度具優勢，能精準定位產品與擬定行銷策略。

侯嘉禎指出，藝舍公司成為台灣富驛全資子公司後，預期立信集團仍將持續合作，將可增加集團營業項目、並分散經營風險，進而創造富驛-KY經營綜效，對富驛-KY日後每股淨值與每股盈餘應有正面助益，預計此項投資可提升富驛-KY整體營運績效及股東權益。