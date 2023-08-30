金管會先前已開放外資可向國內金融機構辦理新台幣借款買進台股，此次開放可用台灣上市櫃股票作為海外投資活動擔保品，證期局副局長高晶萍表示，主要為美國商會於美商白皮書提出相關建言，經會商央行等相關單位後，評估鬆綁規範對台灣及外資可達雙贏局面。

金管會指出，從事海外交易活動的外資雙方，皆需為在台灣合格登記的境外外國機構投資人（FINI），外資可用國內符合一定條件的上市櫃股票作為擔保品，向海外銀行或券商進行有價證券借貸、衍生性金融商品交易、外幣資金借貸等境外投資活動。

金管會評估，此次開放使外資無需賣出台股持股部位，有助增加資金運用彈性及持有台股投資部位意願，進而減少以賣出國內股票作為取得資金來源，對促進金融市場流動性，及強化證券交易市場穩定性均有助益。

據證期局統計，符合可融資券條件的上市股票為964檔、上櫃股票為693檔，合計共1657檔上市櫃股票可作為外資海外投資活動擔保品。外資須每月在交易所系統登錄擔保品提供、收受及管理者名稱，以及國內有價證券擔保品的名稱、數量、市值及價值等。