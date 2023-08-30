貼身衣物需依照個人體型選擇尺寸，一名女子表示，自從內褲會卡屁股縫後，就改穿XL大尺寸內褲，直呼便宜又好穿，貼文引發共鳴，女網友表示，內褲會買比下半身大一號的，否則內褲一直卡縫，人多時時還無法及時把內褲拉出來。

原PO前天（28日）於論壇《Dcard》指出，穿了一件會卡屁股縫的內褲，讓她走路渾身不舒服，想起友人曾分享阿嬤款式的內褲最好穿，她立刻到寶雅購入好幾件XL尺寸，返家試穿直呼「真的太舒服了」。

原PO表示，阿嬤款式的內褲價格便宜，淘汰換新也不心疼，推薦給其他女性參考。貼文讓女網友超有感，「真的煩死！性感蕾絲內褲走2步就吃褲，時不時都在挖屁縫，我顏面何在」、「有時候穿過鬆會卡溝，人多還沒辦法拉出來」、「平常穿的內褲就是要舒適，穿在裡面又沒人看得到」。

也有人說內褲需依照個人體型選購，版型和尺寸太鬆或太緊皆會影響舒適度，「我屁股肉多，如果穿寬鬆的內褲，版型不適合也會卡溝」、「我也想說為了舒適一點買了XL內褲，但去逛街試穿褲子的時候，只是想脫個褲子，內褲竟直接滑下來」、「版型、尺寸都很重要，我買XL的還是會夾屁股」。