日籍女星佐藤麻衣日前透露4月與王泉仁辦妥離婚手續，重啟人生新階段，近期麻衣頻頻在台灣現身，除了擔任食品代言人，9月還有新節目曝光，積極復出令粉絲為她高興不已。近日，她被拍到與日籍帥哥大嗑台菜，而男方的身分也隨之曝光。

麻衣平時生活低調，大多將重心放在家人身上，但自從離婚後麻衣展現復出的決心，除了更新社群動態外，6月也應好友愛紗之邀特地回台支持，最近她還擔任品牌的代言人，快閃台北參加記者會，還被拍到與日籍男子一同用餐。

據《鏡週刊》報導，麻衣與工作人員們現身知名台菜餐廳「雞家莊」，還有一位帥氣日本型男陪同，據了解，她是麻衣代言廠商的社長稻富幹也，兩人互動相當熱絡，麻衣當天稍晚在IG限時動態貼出雞家莊知名的飯後甜點布丁，與粉絲分享生活。

事實上，在記者會時稻富社長提到自己也單親，能夠體會麻衣的處境與辛苦，因此促成這次合作，麻衣聽到後忍不住感動落淚。其實麻衣已經8年未上節目，對於未來演藝工作計畫，她表示若節目內容有意義或有共同理念，不管電影、實境秀節目或代言等，都會考慮接，目前台日兩邊跑，「有工作我就會回來」。

麻衣也提到近況，透露恢復單身後，心情當然難過與失落，但對於離婚一事自己沒有後悔，也不認為台灣是她的傷心地，坦言：「台灣是我第2個故鄉」。她也認了跟前夫還有聯繫，「其實3、4年前就每個禮拜視訊電話一次」。這幾年麻衣在家努力研讀少子化對策、育兒資源，還考上保母證照，希望能給朋友們更專業的育兒知識。