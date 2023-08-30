《MUSIC MAKER 音樂主理人》第9集「城市之歌」十強之爭進入下半場，本集選手帶來雲林、台北兩座城市的創作，評審由陳珊妮、動力火車顏志琳、尤秋興、主持人陶晶瑩擔任，在本集誕生新8強名單，分別為傑木斯、A.F、秦宇子、3WICH、李竺芯、NIO、翊庭、潘俊佳，而Jocelyn及JAS則止步於十強。

上周花蓮組NIO帶來的空靈雷鬼《呼吸》對上前《中國好聲音》大砲唱將秦宇子展現超高音域《我是花蓮》，在這集公布晉級結果，秦宇子表演受到評審及網友大力讚賞，在節目中首次獨自創作，打破許多網友認為她唱功很好，創作實力比起來比較弱的刻板印象。

陳珊妮表示NIO想傳達的概念很好，卻沒有讓歌曲把概念表達出來，而秦宇子也被陳珊妮指出歌曲少了花蓮的感覺，陳珊妮說道：「歌很厲害，妳唱得也很厲害，但是在整個針對今天節目主題企劃上，我會稍微覺得有一點做作，因為多了，就好像剛剛NIO是少了，妳是多了。」最終結果2：2平手，秦宇子與NIO皆進入晉級名單。

被網友認為最難創作的雲林組，選手歌曲更一度讓陳珊妮在投票時說出：「節目是一定要投票嗎？」翊庭以霹靂布袋戲、鄧麗君的故鄉為出發點，使用霹靂布袋戲角色之一雲忘歸為歌名，呈現雲林對於遊子來說就像初戀，充滿古風情調歌曲，也讓顏志琳表示印象很深刻，旋律有記憶點，有打動他，但陳珊妮卻認為歌曲沒有直觀表達翊庭所要呈現的重點，評審看法出現分歧。

JAS這次帶來突破華語結構歌曲《雲林》，創作以曲為主要呈現，歌詞篇幅少，以「雲林」兩字貫穿整首歌，讓陳珊妮在本賽制罕見出現嚴厲講評：「JAS這首歌，就會讓我覺得有點尷尬了。畢竟你對一個城市的感覺，不會像是大賣場的主題曲，你一直不斷去重複它，然後讓大家去記住這個大賣場的名字。」尤秋興也坦言：「我看了雲林這個歌詞，我就問顏志琳說，她（JAS）是不是放棄了？」JAS想突破歌曲框架最終卻失利，最終翊庭以4：0輾壓JAS成功晉級。

《MUSIC MAKER 音樂主理人》每周五晚間7點在東風衛視播出，每周六晚間10點30分在霹靂電視台播出；官方YT則於每周一晚間8點更新。