「最正主播」蔡尚樺從主播轉型為主持人，憑著益智節目《全民星攻略》敲響金鐘，演藝事業攀向巔峰，感情方面則與男友易鼐恩穩定交往11年；不過身為「T1聯盟策略行銷長」的她，日前先是被直擊深夜帶26歲同聯盟的球員林秉聖回家，三天後再被拍到與男友約會。

根據《鏡週刊》報導，本月10日蔡尚樺穿著藍色禮服與一名男子走出微風南山，該男子離開後蔡尚樺上了球員林秉聖的車返家；事隔三天，蔡尚樺再被拍到與男友牽手約會，過程中兩人互動甜蜜，蔡尚樺還會嘟嘴向男友撒嬌，到了傍晚兩人回到自家旁的餐酒館，沒多久後可見林秉聖現身，三人一同在餐酒館用餐。

然而，蔡尚樺在被拍到帶林秉聖回家後，便在IG上發文疑似交代行程「從早主持到晚累一整天。吃完晚餐明明一點都吃不下，還被拖出來吃宵夜，都是因為阿秉（林秉聖）被徵召入選中華藍，逼我跟巴西（阿巴西）一定要幫他慶祝一下，誰叫我們出來誰就要請客喔！」對此，林秉聖留言回應「請吃飯還要分別到府接送你們，還真的以為我是Uber司機餒」；至於與男友、林秉聖吃飯當天，蔡尚樺也在限時動態中發出三人合照。

事實上，蔡尚樺與男友易鼐恩穩定交往11年，今年二月還大方在IG上放閃，更讚男友「總是義不容辭把我寵成廢物的男子」；據悉，男方為台積電工程師，目前為一北一南的遠距離戀愛，但蔡尚樺和男友秉持「不吵隔夜架」、「遇到問題馬上溝通」、「每周見一面」的原則，而兩人已有結婚共識，預計兩年多步入下一個階段。