參與本次亞運聯合轉播的五家轉播媒體將動用20個頻道，橫跨四大平台轉播杭州亞運，分別於IPTV平台中華電信MOD、網路OTT平台Hami Video、有線電視與無線電視平台上共同播出。

中華電信MOD將連續四屆帶來亞運會轉播，特別是愛爾達體育1、2台將首次採用「4K亞運獨家」轉播服務，開創先例。另外愛爾達體育3台，以及新設的3個原音頻道「愛爾達亞運1/2/3台」，總共將帶來超過1000小時的亞運電視平台轉播服務。網路串流OTT平台播出加碼升級，中華電信Hami Video與ELTA.tv，更推出愛爾達亞運4/5/6/7/8/9/10台，合計共投入13個頻道、近2,000小時轉播，提供全方位、最完整的轉播服務。

為捍衛版權，保障轉播商權益，愛爾達電視將在賽會期間組成查盜小組。對於任何未經授權違法使用行為，將採取一切必要之法律行動。愛爾達董事長陳怡君表示，目前國內有超過200萬以上的非法機上盒流通市面，基於保護智慧財產權的立場及捍衛亞奧會（OCA)的專屬授權，呼籲觀眾支持正版。