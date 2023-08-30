大中票券目前實收資本額46.2億元，2023年第二季淨收益4.19億元、年增達27.09％，惟受營業費用增加拖累，稅後淨利2.02億元、年減2.8％，每股盈餘（EPS）0.44元。據大中票年報揭露，遠東銀以22.06％為最大股東，台新銀以18.29％持股居次。

遠東銀董事會此次決議斥資4.25億元，收購北富銀持有的大中票券7.52％股權，將持股提升至29.58％，每股價格12.2616元，較大中票券目前每股淨值17.52元約折價3成，據此估算將可認列約1.82億元的廉價購買利益，挹注每股盈餘約0.04元。

同時，遠東銀29日傍晚召開重訊記者會，宣布將與關係人遠鼎股份有限公司續租遠企中心辦公大樓既有行舍空間，並因應信託部等外點單位搬遷需求增租部分區域，以進一步發揮總部合署辦公綜效，取得的使用權資產價值合計約3.08億元。

遠東銀發言人林建忠說明，目前位於遠企大樓的總部行舍租約將在10月31日屆滿，因應業務需要將辦理續租。同時，為因應信託部等外點單位租約屆期的搬遷需求，將增租17樓部分區域，以進一步發揮總部合署辦公綜效。

遠東銀將續租台北市大安區敦化南路二段205號、207號、209號的1、7、13、17、18、20、26、27及36樓等樓層共2508.19坪空間，加計增租17樓約260.04坪空間後，合計承租總面積為2768.23坪，每月總租金940萬3306元，租期至2026年8月31日止。