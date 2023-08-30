112年3到4月統一發票領獎期限到下周二（9／5）截止，只剩下一周時間就過期，財政部公布有4張千萬發票至今仍沒人領，中獎地點分布在台北市、南投縣、屏東縣、高雄市。

3、4月統一發票中獎號碼上月開獎，1000萬特別獎中獎號碼為「20783987」，財政部昨天在臉書發文，目前還有4張千萬發票得主沒現身，領獎期限只到9月5日，其中一張千萬發票是在北市信義區Google Play商店買應用程式，花了670元，是雲端發票；還有一名幸運兒是在南投信義鄉7-11只花62元買食品就中獎，另外2張千萬發票是在屏東縣高樹鄉全家買遊戲點數2000元，以及在高雄岡山的加油站加油100元。明細如下：

1、台北市信義區的Google Play，買應用程式消費670元（雲端發票）

2、南投縣信義鄉玉山路82-2號的7-11，買食品等花62元（電子發票證明聯）

3、屏東縣高樹鄉南興路141-5號的全家，買遊戲點數2,000元（電子發票證明聯）

4、高雄市岡山區岡燕路500號的山隆加油站，加油100元（電子發票證明聯）

財政部小編表示，「曾經有一個發票中獎的機會放在我面前，我沒有珍惜，等到失去時才後悔莫及......」，為避免經歷人世間最痛苦的事之一，趕緊確認本期發票都對完沒？領完獎了嗎？也麻煩大家互相提醒，避免留下遺憾。