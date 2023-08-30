天使30日做出驚人之舉，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，天使將吉歐力托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛瑞喬克（Randal Grichuk）、莫爾（Matt Moore）和瑞福洛（Hunter Renfroe）放到讓渡名單，等於提前放棄本賽季，好讓有機會前進季後賽的球隊能夠帶走他們，天使也能順勢將團隊薪資壓在奢侈稅門檻之下。
一個月前的交易截止日，天使才把農場新秀奎羅（Edgar Quero）、凱布許（Ky Bush）送到白襪，換來吉歐力托以及羅培茲助陣，也為了得到強打好手葛瑞喬克、克榮（C.J. Cron），忍痛割捨歐布萊特（Mason Albright）、麥登（Jake Madden），不料天使重返季後賽之路卻愈加嚴峻。
天使沒有在季中交易大谷翔平，而是承諾會在截止日前買人，不過吉歐力托、葛瑞喬克表現相當糟糕，克榮只為球隊打了14場比賽就前往傷兵營報到，僅有羅培茲發揮得當。天使動用4名未來頂梁柱補強戰力，卻在整個8月完全陷入困境，現在只能想方設法甩賣球員以降低支出。
為了增加送走這5名球員的機率，帕森指出，其他球隊只要在美國時間9月1日前撿走這5位球員，便能把他們放進季後賽名單中，認領他們的球隊只需要承擔本賽季剩餘的薪水。不過誰能搶下他們得由戰績高低來做為排序，戰績較差的球隊擁有網羅他們的第一順位。
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