BREAKING: The Los Angeles Angels have placed starter Lucas Giolito, relievers Matt Moore and Reynaldo López, and outfielders Hunter Renfroe and Randal Grichuk on waivers, sources tell ESPN. Huge potential playoff implications: All can be claimed by teams for free on Thursday. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 29, 2023

天使30日做出驚人之舉，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，天使將吉歐力托（Lucas Giolito）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、葛瑞喬克（Randal Grichuk）、莫爾（Matt Moore）和瑞福洛（Hunter Renfroe）放到讓渡名單，等於提前放棄本賽季，好讓有機會前進季後賽的球隊能夠帶走他們，天使也能順勢將團隊薪資壓在奢侈稅門檻之下。

一個月前的交易截止日，天使才把農場新秀奎羅（Edgar Quero）、凱布許（Ky Bush）送到白襪，換來吉歐力托以及羅培茲助陣，也為了得到強打好手葛瑞喬克、克榮（C.J. Cron），忍痛割捨歐布萊特（Mason Albright）、麥登（Jake Madden），不料天使重返季後賽之路卻愈加嚴峻。

天使沒有在季中交易大谷翔平，而是承諾會在截止日前買人，不過吉歐力托、葛瑞喬克表現相當糟糕，克榮只為球隊打了14場比賽就前往傷兵營報到，僅有羅培茲發揮得當。天使動用4名未來頂梁柱補強戰力，卻在整個8月完全陷入困境，現在只能想方設法甩賣球員以降低支出。

為了增加送走這5名球員的機率，帕森指出，其他球隊只要在美國時間9月1日前撿走這5位球員，便能把他們放進季後賽名單中，認領他們的球隊只需要承擔本賽季剩餘的薪水。不過誰能搶下他們得由戰績高低來做為排序，戰績較差的球隊擁有網羅他們的第一順位。