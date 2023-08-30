面對美國前總統川普聲勢不墜，加上自身民調遲遲不見起色，邁阿密市長斯瓦瑞茲今天宣布暫停總統競選活動。他也成為共和黨第一位宣布退出黨內初選的參選人。

斯瓦瑞茲（Francis Suarez）今天發聲明表示，角逐美國總統職務是他一生最榮耀的一件事之一，雖然決定暫停總統競選活動，但他仍會努力為美國民眾打造一個更美好的國家。

現年45歲的斯瓦瑞茲2個月前才表達投入總統選戰，是唯一一位宣布角逐美國總統大位的西語裔參選人，也是加密貨幣的支持者。

不過，從宣布參選開始，斯瓦瑞茲的民調一直未見起色，由於未達到共和黨全國委員會（RNC）要求，未能參與福斯新聞頻道（Fox News）23日在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行的首場共和黨總統初選辯論會。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）25日公布的最新民調顯示，首場總統辯論後，未出席的川普（Donald Trump）的支持率高達52%，略高於8月初的47%。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）以13%屈居第二，遠遠落後川普。不過民調也顯示，半數關注首場辯論的共和黨受訪者，對迪尚特的競選持更開放態度。