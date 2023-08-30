日本近日開始排放福島核汙水，引起區域國家強烈抗議，但駐日代表謝長廷卻突聲稱，微量放射性元素有益健康，被罵翻後改口。對此，與謝長廷是多年好友的前立委沈富雄認為，謝長廷的說法牛頭不對馬嘴，讓大家聽了很難過，他並喊話，不需要媚日到這種程度。

謝長廷日前在臉書發文表示，微量放射性元素對人體有益，如北投和日本玉川溫泉的「北投石」，就被研究發現有益健康。此話除了引發大批網友批評，民進黨立委林靜儀也直言，謝長廷的說法沒辦法解除人民疑慮，「這個話真的太過了」。

沈富雄昨（29）日在政論節目《少康戰情室》表示，謝長廷留日、一向以日本為榮，且他到了當地後就不會干涉內政，所以派他去當駐日代表沒什麼不對，且他也很樂意被派駐，「這是蔡政府聰明的地方」。

沈富雄指出，謝長廷的那些話不是沒道理，他就是看到文獻後拿出來講，但內容牛頭不對馬嘴，讓大家聽了很難過，「你到底是日本派去東京，還是台北派去東京的？這是很奇怪的講法」，不需要媚日到這種程度。