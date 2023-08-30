一名女網友分享，從國中起就被哥哥偷拍洗澡，小時候她發現以後傻住了，沒拍照存證，直到最近開始工作，哥哥仍在偷拍她，將此事告知姑姑，三人當面談了以後，哥哥賣慘說是遭人威脅才這樣做，她與姑姑要求哥哥去報警，並刪掉所有原PO的照片，哥哥連聲說好，但事後不僅沒去報警，被人威脅的故事也是編的，還說都是因為原PO身材太好，讓他忍不住，恐怖故事引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，她和爸媽、哥哥與姑姑住在一起，由於爸媽的工作很忙，小時候幾乎都是姑姑照顧她，因此她與姑姑的感情很好。而她和哥哥的關係一直都不溫不火，直到發現被哥哥偷拍才撕破臉。

女網友表示，還記得念國中的時候，某天她在哥哥之後去洗澡，哥哥突然說「我手機放在浴室的櫃子裡面，不要拿出來，濕氣會跑進去。」她當下沒多想就去洗了，直到某天她用家中電腦，意外發現電腦裡有個資料夾都是她洗澡的影片與照片，甚至還有她穿裙子露出內褲的近拍照，讓她看到直接傻住，也忘了把照片拍下來當證據。

女網友指出，從那天起她洗澡都要先檢查有無攝影機才敢脫衣服，且在家也不敢穿裙子。就這樣過了幾年都沒找到攝影機，本以為能鬆口氣，結果前陣子洗澡發現天花板上有個疑似攝影機鏡頭的東西，她懷疑又是哥哥，因此立刻拍下來告知姑姑，姑姑趕回家後詢問哥哥是怎麼回事，結果哥哥裝可憐說，因為之前他上傳別人的泳裝照到色情網站，被當事人朋友發現，被威脅要偷拍洗澡的影片。

女網友也說，她與姑姑要求哥哥去報警，並要給他們看證明單，同時也要求哥哥刪除所有她的影片與照片，之後兩人就離開去上班了。隔了好幾天以後，姑姑說哥哥有給她看證明單，但弔詭的是只有電子版，她覺得很怪就跟哥哥要了檔案，上網查詢案件編號發現哥哥根本沒有報警，從頭到尾都在說謊，因此她當即就要求哥哥進房間將她的照片和影片通通刪掉，過程中她也錄影存證。

女網友崩潰地說，她本以為處理好一切了，但準備離開房間的時候，哥哥突然湊近說「其實根本就沒有人威脅我，只是因為妳身材太好，我忍不住！」讓原PO直呼很噁心，決定去警局報案，並向姑姑說明了整件事情，但姑姑竟勸她放過哥哥，讓她感到非常心寒，後來只能找朋友一起去報警。

貼文引起網友討論，「太噁心了吧！我的天，如果經濟狀況允許，強烈建議趕快搬出去，這太變態了」、「覺得妳哥哥偏差了，妳應該跟爸媽說清楚，請他們把哥哥教好」、「搬出去保護好自己並提告，現在只是拍影片，誰知道哪天更瘋了就動手了」、「這是非常嚴重的犯罪，建議你從現在開始只要跟你哥對話就先偷偷錄音，留下證據」、「支持你公布他的惡行，真的很噁心」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。