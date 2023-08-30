鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，2024總統大選形成「四腳督」態勢。國民黨立委賴士葆認為，郭的決定讓國民黨的危機意識都出來了，若加強整合「還有得看」，且若郭選到底，侯柯整合一定要壓制郭在5％內，就會有希望。

賴士葆昨（29）日在政論節目《少康戰情室》中提到，郭台銘宣布參選 後，可以看到包括雲林縣長張麗善、台北市長蔣萬安以及台中市長盧秀燕等人都馬上表態力挺侯，大家都有危機意識。

賴士葆進一步提到，郭某種程度上已利空出盡，若堅持選到底，不僅名不正言不順，且明明說要下架民進黨，卻做出保送賴清德的舉動，讓賴笑到蚊子跑進去都不知道。

不過賴士葆強調，侯友宜的意志很堅定，且大家危機意識都出來了，藍軍加強整合後「還有得看」。賴士葆分析道，賴清德支持度若有45％、46％，顯見非綠僅54％、55％，因此若郭選到底，侯柯若整合一定要壓制郭在5％內，就會有希望。