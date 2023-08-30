內政部營建署前組長張之明，利用負責審核前瞻計畫「推動提升道路品質計畫」6縣市73件補助案機會，透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍，向投標廠商陳登來收賄7452萬元，並接受2名廠商招待56次飲宴、喝花酒、性招待，以及代付情婦生活費，合計貪汙7567萬235元，創下近年公務員收賄金額最高紀錄。北檢29日將在押的張之明移審台北地院，法官訊後裁定張之明850萬元交保，限制住居與出境、出海。陳登來350萬交保，限制住居。

北檢28日依貪汙等罪起訴張之明、張騰龍、陳登來、營建署課長詹加欣4人，張具體求刑25年。至於本案衍生的雲林縣「漁電共生」綠能弊案，因另有營建署及其他單位高官涉案，檢調另案偵辦中。

張騰龍因轉汙點證人，繳回犯罪所得1652萬2089元；詹加欣繳回接受36次飲宴的8萬4182元；陳登來也坦認犯行，3人獲檢方請求減輕其刑。提供張之明飲宴、性招待的業者江俊昇、莊惟傑因認罪，均獲緩起訴，各支付國庫200萬、50萬元。

檢方查扣張和母親、妻子名下1000多萬元存款、保單、基金受益憑證、賓士車、禮券及市價1800多萬元、士林區的不動產共6201萬元資產及力大公司股票275張，作為日後沒收不法所得之用。

起訴指出，陳登來2017年成立多家公司，負責協助地方政府撰寫計畫書，向營建署申請補助，為提高審核過關率，透過張騰龍認識張之明。

張之明自2017年起利用負責前瞻計畫「推動提升道路品質計畫」審議會副召集人身分，協助陳承攬的彰化、雲林、嘉義、南投、屏東、澎湖6縣市共73件的34億元補助案過關。陳再透過張騰龍轉送賄款給張之明。

張之明另於2020、2021年辦理營建署預算538萬元的「市區道路BIM應用推廣案」、409萬元的「市區道路碰撞構圖研究管理計畫」與下屬詹加欣分別接受業者江俊昇、莊惟傑的56次、36次飲宴，包括張接受2次性招待，張、詹席間指導業者撰寫標案文件，協助獲取標案。

總計張之明自2017年9月至今年7月10日，收受陳登來7452萬元，另接受廠商喝花酒及性服務，收受不正利益33萬4235元；張還指示江交付81萬6000元給黃姓情婦，涉貪共7567萬235元，張還另涉洩密罪。