民進黨執政後兩岸關係越來越緊張，除了實體上的軍演，共機、共艦也幾乎天天來，國安會秘書長顧立雄近日接受專訪，曝光國安團隊的實際作為，並透露副總統賴清德日前出訪時的內幕。

《鏡週刊》今（30）日刊登專訪顧立雄內容，顧表示大陸幾乎每天都在對台進行認知作戰，如日前有美國要求台灣建P4實驗室開發生物戰劑的假訊息，雖然是突發事件，但國安團隊組建的跨部會團隊迅速動起來，強力否認相關內容，順利阻斷該消息傳播。

顧立雄並提到，賴清德出訪時，國安團隊早就預判大陸可能的反應，比如接踵而來的軍事恫嚇、經濟脅迫等，而在賴正式出發前，就有媒體率先引述「知情人士」消息，稱陸方將在多處地方進行抗議，就是國安團隊的作為。

顧立雄更以去年裴洛西訪台為例，當時大陸進行實彈演習，4枚東風飛彈飛過台灣本島，訊息被日本防衛省公開後引起各界驚恐，甚至造成不小的輿論；本次賴清德出訪，國防部因此改變因應方式，搶先公布我海軍監控解放軍的照片，不只讓民眾安心，後續海內外進行相關報導時，也都選擇使用我方視角的照片，不再有受制於人的感覺。

顧立雄認為，本次賴清德出訪，大陸的反應只能算是「中低度」，主要的原因是賴的路線、實際行為等，都符合國際對於台海議題的關切與期待，而在我方表現出低調、穩健姿態後，大陸的反應若過於挑釁，反而才會更造成國際間的反感。