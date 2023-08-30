一名男網友發文求助，公司工讀生上班一個多月，前天人突然消失，同事發現公司資料全都不見，另外一張內有2千多元的悠遊卡也不翼而飛；身為工讀生主管的原PO緊張問「是不是要賠公司錢？第一次帶人就發生這種事好衰。」一名過來人勸他告知工讀生「曠職被解雇是小事，東西不還變成業務侵占，一輩子難找工作。」

一名男網友在《Dcard》發文「工讀生落跑了」，他說工讀生到公司上班一個多月，工作內容是各部門庶務，前天早上突然沒來上班，人資打電話給他都沒接。同事之後發現公司資料不見了，另外一張內有2千元儲值金的悠遊卡也消失。

原PO緊張表示，這陣子都是他在帶工讀生，「這樣我是不是要賠公司錢，不見的資料怎麼辦？如果不處理，公司是不是會告他？第一次帶人就發生這種事好衰！」

許多網友都提出建議「讓人事通知他歸還卡片及辦理離職手續啊，不回的話報警處理，這是侵占」、「公司資料被偷走導致資料外洩這還不嚴重？你不會處理的話就往上通報吧！」

也有過來人表示，「至少來了一個月，我們的只來2天就人間蒸發，後來發現東西不見也傻眼，還是要通知他，曠職被解雇是小事，東西不還變成業務侵占，一輩子就很難找到好工作了。」