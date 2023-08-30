高雄45歲張姓男子從國中就有用掏耳棒的習慣，某次在掏耳後耳朵傳來陣陣劇痛，且不時流出伴隨惡臭的湯，經阮綜合醫院耳鼻喉科醫師林宏儒檢查後，發現是耳膜破損造成的。另位48歲曾姓男子，國中時使用釘槍不慎被盯槍聲震破耳膜，從此耳朵同樣出現耳鳴、陣痛、流膿的症狀。2人經林宏儒手術填補耳膜破損處後，都漸漸康復。

45歲張男是公務員，國中開始有用掏耳棒的習慣，有次不慎掏破，一陣劇痛後卻未就醫，從此耳朵時不時流湯並伴隨臭味。林宏儒以內視鏡微創補法手術，從耳道進入，切一小塊軟骨膜來補耳膜破洞，外觀並無傷口。

48歲曾男則是裝潢師傅，高中時某次在工地差點被操作中的釘槍擊中，槍釘打在木板上的巨響，使得他頭腦和耳朵嗡嗡作響、隱隱作痛，不記得過了多久，耳朵就時不時流湯並飄出臭味，但也拖著沒就醫。

曾男因為耳膜破洞比較大，林宏儒以傳統手術從耳後進入耳道，清除纖維化組織，並在耳後取一小塊筋膜組織鋪在破損處，作為橋樑，讓耳膜藉自我修復能力再長出來，術後需觀察1個月以上才能確認恢復情況。

林宏儒醫師指出，急性中耳炎併耳膜穿孔並不少見，造成原因通常是外傷或感染。外傷是物理性撞擊造成，最常見是洗澡洗髮後掏耳朵，不慎傷及耳膜，偶而發生於頭部撞擊引發顳骨骨折造成。第二是壓力性創傷，例如突然性的高分貝音量或擤鼻涕太過用力、搭飛機、潛水等內外壓力變化劇烈導致耳膜破損。而感染引起則多是呼吸道、中耳腔感染後出現的中耳炎。

林宏儒強調，雖然急性中耳炎頂多紅腫熱痛，不會立即造成耳膜破損，但若未及時治療，感染範圍擴大，耳膜會自動產生小破洞，即「耳膜穿孔」，好讓淤積耳內的膿瘍流出。但耳膜穿孔若超過3個月沒癒合，就表示中耳炎已慢性化，聽力會減少20至30分貝，嚴重影響聽覺。