Yu already know!



Chang crushes a 3-run homer in the 2nd 🔥 pic.twitter.com/vK9bK8mQyP — Worcester Red Sox (@WooSox) August 29, 2023

目前正在小聯盟打拚的台灣好手張育成，近期手感燙到不行，30日代表紅襪3A出戰金鶯3A，張育成第2個打席敲出3分炮，飛行距離高達435英呎，直接飛出球場外，本季3A的第3轟出爐，張育成連續2戰都上演煙火秀。