影》張育成連2場開轟！ 超大號三分炮炸出球場外 08:262023/08/30 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張育成本季小聯盟第3轟出爐。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Yu already know!Chang crushes a 3-run homer in the 2nd 🔥 pic.twitter.com/vK9bK8mQyP— Worcester Red Sox (@WooSox) August 29, 2023 目前正在小聯盟打拚的台灣好手張育成，近期手感燙到不行，30日代表紅襪3A出戰金鶯3A，張育成第2個打席敲出3分炮，飛行距離高達435英呎，直接飛出球場外，本季3A的第3轟出爐，張育成連續2戰都上演煙火秀。 MLB》張育成再安打！連2場好手感 盜壘數創1紀錄 MLB》張育成決定續留紅襪！回小聯盟3A等待機會 影》臭鼬也來看熱鬧！ 突竄出小聯盟球場外野奔跑 #張育成 #3A #打拚 #開轟 #小聯盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》藍鳥甜蜜復仇13分橫掃紅襪 張育成未先發 07:242023/08/07 體育 MLB》張育成拉尾盤安打開張 紅襪壓線換來內野援兵 13:182023/08/02 體育 威廉波特少棒》范宸竣罕見完美一局還開轟 美狂讚「Q版大谷翔平」 08:532023/08/18 體育 影》賽揚獎大熱門寇爾挨滿貫轟 紅襪系列賽擒洋基 07:202023/08/20 體育 影》張育成本季第6轟飛越「綠色怪物」打退藍鳥前王牌 09:262023/08/05 體育 惠譽摘美國3A桂冠 葉倫強硬回擊 23:182023/08/02 財經 MLB》賈吉打瘋了！生涯首度單場3轟助洋基止9連敗 10:462023/08/24 體育 影》張育成3A攻守俱佳 進帳第2轟獲讚「千萬別惹他」 11:292023/08/28 體育 影》藍鳥精彩守備險勝紅襪 張育成3度參與雙殺 08:222023/08/06 體育 MLB》張育成離開紅襪 教頭給肯定：有球隊會需要他 09:052023/08/09 體育 MiLB》張育成打擊好轉敲3安 上演本季首次猛打賞 10:022023/08/24 體育 MLB》張育成恐被取代？「故事哥」將回歸紅襪 美媒預告最新發展 11:462023/08/03 體育 MLB》吉田熄火紅襪吞敗 張育成兩位置完成兩次雙殺 13:552023/08/01 體育 中職》范國宸、林哲瑄開轟止2連敗 富邦斷兄弟3連勝 21:402023/08/05 體育 MiLB》鄧愷威化身「三振機器」 5局狂飆12K創今年新高 14:532023/08/02 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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