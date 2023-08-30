目前正在小聯盟打拚的台灣好手張育成，近期手感燙到不行，30日代表紅襪3A出戰金鶯3A，張育成第2個打席敲出3分炮，飛行距離高達435英呎，直接飛出球場外，本季3A的第3轟出爐，張育成連續2戰都上演煙火秀。

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