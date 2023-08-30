一名陸軍第4支部李姓上尉，為了躲避定期體能測驗，竟異想天開上網找到國軍醫院舊版免鑑測證明書，利用電腦修圖後繳交給鑑測官，想要逃避測驗，結果遭當場抓包，遭憲兵隊移送偵辦，原本檢方予以緩起訴，未料李員卻不繳罰金而遭提起公訴，橋頭地院判處拘役40天。

根據判決書，在陸軍第4地區支援指揮部運輸兵群服役的李姓上尉，2022年1月17日前往高雄市旗山營區實施體能鑑測，但是單位有規定，如因健康因素無法參加鑑測者，應前往各區國軍醫院開立免鑑測證明文書。

李姓上尉為躲避鑑測，竟異想天開，向友人商借電腦，以國軍高雄總醫院左營分院所開立免測證明書當成範本，並使用修圖軟體修改後，繳給承辦人員，但承辦人發現格式與現有新版不符，於是向單位回報，並移請憲兵隊依偽造文書罪送辦。

但李姓上尉不思悔改，原本檢察官予以緩起訴處分，規定支付國庫3萬元，但他卻未繳納，檢察官立刻撤銷緩起訴直接提起公訴，並聲請法院簡易處刑。

法官審理後認為，李未繳罰金遭起訴，浪費司法資源，考量他坦承犯行，判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。