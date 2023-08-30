美國勞工部公布職缺與勞動力流動調查（JOLTS），7月職缺數為882.7萬個，連續第三個月下滑並創下2021年3月以來新低，顯示就業市場壓力正在緩解。

此外，世界大型企業聯合會（the Conference Board）公布，美國8月消費者信心跌至106.1，低於市場預期的116。

根據芝商所FedWatch工具，利率期貨顯示聯準會在9月會議維持利率不變的機率為87%，而利率維持不變到11月的機率為54%。

周二收盤，道瓊指數漲292.69點或0.85%，報34,852.67點。標普500指數漲64.32點或1.45%，報4,497.63點。那斯達克指數漲238.63點或1.74%，報13,943.76點。費城半導體指數漲91.70點或2.59%，報3,629.57點。

美國10年期公債殖利率跌至4.11%，對利率走向更為敏感的兩年期債息跌破5%，從過去幾天徘徊的高點回落，最深一度重挫16個基點。

標普500指數11大類股全面收高，通訊服務類股漲2.46%，漲幅最大；其次為非必需消費類股漲2.35%，科技類股漲2.11%。

債息走跌為成長型股票帶來提振，輝達勁揚4.2%，並再創歷史收盤新高。特斯拉大漲7.7%。兩家公司成為交投最熱絡的個股，成交值都超過330億美元。

其他科技巨頭亦全面走高，微軟漲1.46%，蘋果漲2.18%，亞馬遜漲1.33%，Alphabet漲2.72%，Meta漲2.66%。

除輝達之外，其他主要晶片股也全漲，超微和應材漲逾3%，美光和英特爾漲逾2%，帶動費半指數大漲2.6%。

台股ADR全漲，台積電漲1.15%，聯電漲2.28%，日月光漲1.45%， 中華電信漲0.73%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數勁揚3.70%。

投資人關注的焦點將轉向周四公布的個人消費支出（PCE）價格指數，這是聯準會偏好的通膨指標。周五發布的美國7月非農業就業報告也是觀察重點，將使投資人更加了解美國就業情勢。

隨著3天的周末連續假期到來，市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為100億股，過去20日均量為107億股。

美國9月4日周一適逢勞動節國定假日，美股休市。

標普500指數上漲與下跌股數比為8.2：1。

標普500指數有21檔成分股創新高、2檔創新低。那斯達克指數有52檔創新高、115檔創新低。