小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。英特爾火力全開，資料中心第5代Intel Xeon處理器（代號Emerald Rapids）已送樣給客戶測試，將在第四季推出，此外，從去年下半年延後到今年下半年的Meteor Lake系列處理器，預計也將在年底推出。法人指出，台積電是最大受惠者，除了代工Meteor Lake晶片塊（tile）外，預計明年推出下一代產品Arrow Lake，部分將由台積電N3家族負責。台積電競爭對手三星完全無機會搶單。

【1】英特爾新處理器 台積全吃到

法人認為，未來英特爾下多少單給台積電將為關注重點，然而後續釋放委外腳步將會逐漸轉慢，即便英特爾外部分拆之後，設計和製造部門也將保有數年的供貨合約，類似之前超微（AMD）、格羅方德（Global Foundry）的模式。

【2】郭台銘買疫苗 要鴻海股東掏錢

鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選總統，造勢場合上再度提起2021年5月疫苗之亂時，民進黨阻擋購買疫苗之事。實際上，郭台銘雖早在2019年就將鴻海董事長交棒給劉揚偉，但2021年時鴻海仍「共體時艱」，由80萬名股東出資6成費用、約1.05億美元為疫苗埋單。而郭台銘「買疫苗」一說，不但被衛福部次長王必勝反駁，名嘴也砲轟郭台銘是「為了選總統去買疫苗」。

【3】郭明錤：i15 Pro Max本周大量出貨

全球市場關注9月將發表的iPhone 15系列，天風國際證券分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro Max本周會大量出貨，打破市場保守預期，蘋果近期股價有望迎接反彈。

【4】綠友友炒綠電賺暴利 再添一樁

「綠友友」炒綠電賺暴利爭議再添一樁！立法委員王鴻薇29日召開記者會，揭發親綠人士聯手炒作綠電，讓9間綠能公司在短短幾年，從資本額5萬到10萬元，瞬間變成數億元，痛批這是綠營9天玄女煉金術，果然是「台電跌倒，綠電賺飽」。

【5】美元持續強彈 洗臉看空者

美元對主要貨幣的美元指數再度逼近6個月高點，不僅讓看空美元的華爾街策略師跌破眼鏡，也證明有關去美元化的討論可能遭到誇大。

根據FactSet數指出，美元指數29日盤中來到104.14，如果該指數能持續走高、並突破104.70，將寫下3月16日以來盤中最高紀錄。累計年初迄今美元指數上漲0.5％，已完全收復它在過去六周的失土。