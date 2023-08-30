好市多熟食部不定時推出新品，吸引會員購買，一名愛吃鱈魚的女子表示，在賣場熟食部看到新品塔塔鱈魚三明治，眼睛為之一亮，買了一個嘗鮮，她讚鱈魚很好吃，口味不輸麥當勞，將其PO上網後，網友反應兩極，多數人皆認為售價99元太貴。

原PO昨（29）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，她超愛吃鱈魚，昨到賣場看到熟食部販賣新品塔塔鱈魚三明治，售價99元，買了一個嘗鮮，直呼「裡面那片鱈魚真的滿好吃的，不輸給麥當勞。」

但原PO說熟食部牆上的看板是「照騙」，因照片上看起來內餡有一片起司，實際卻不見蹤影，且厚度也比照片薄一點，男生可能無法吃飽，但若是為了鱈魚可以買。 貼文引發關注，不少網友表示，起司遇熱會融化，看板上的照片只是為了美觀，「起司就融化了」、「妳知道起司遇熱會融化嗎？」

多數會員皆認為售價太高，口感評價兩極，「我覺得塔塔醬比麥當勞好吃」、「我覺得很好吃，再加一杯冰拿鐵，我覺得剛剛好，佛卡夏麵體很棒，很滿足！我是男生」、「不推！醬太少，類似早餐的佛卡夏麵包和烤魚排，99元有更好的選擇」、「一個99元真的有點貴」、「非常普通，魚排裹粉過厚、魚肉乾澀，建議可以到麥當勞點麥香魚，特製再加一片麥香魚，比好市多更便宜」。