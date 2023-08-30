網路節目《木曜4超玩》上月驚傳幕後團隊無預警一起離職，引發「停更」危機，但在邰智源、阿部瑪利亞等人開腔緩頰後，才讓粉絲鬆口氣。至於會讓工作人員全體心死求去的主因到底為何？今(30日)周刊報導，主因疑似和6月在美國錄影後，老闆Eric堅持要請兩位核心工作人員離職有關。

《木曜4超玩》播出8年多，在Youtube累積了234萬粉絲，據《CTWANT》報導，有名自稱是「前麥卡貝員工」透露，6月美國行後，老闆Eric突然堅持請1C與堯兩位元老離開，但因為這兩位員工過去責任重大，離開後造成的損失難以計數，才引發後續離職潮，最後連百祥也決定要走。

該名員工表示，不清楚Eric開除人的原因，而《木曜4超玩》看來人氣旺，但其實扣除製作費，還是算賠錢，而百祥原本算是藝人與老闆之間的橋樑，相較於其他人跟老闆之間如一般員工和老闆的互動，百祥和老闆的關係更好，因此更不清楚什麼是壓垮雙方的最後一根稻草，該名員工也很驚訝百祥的決定。

而昨《遊戲大亂鬥》報導，另一名員工透露其實近期《木曜4超玩》點閱降低，再加上邰智源年紀大了，無法長期拍外景節目，因此流失許多流量。另一方面，更有眼尖網友發現，《木曜4》的製作單位已經積極在求職網站上號召新人，月薪卻只有3萬台幣左右，令其他網友忍不住表示，難怪之前的工作人員要集體離開。