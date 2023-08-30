警界出動人力協助孩童上下學，於各轄內國小上下學時段執行「護童勤務」。（高市新興分局提供／楊舒婷高雄傳真）

30日為開學首日，又適逢蘇拉颱風外圍環流逼近，許多家長相當擔心孩童上學安危，因此警界出動人力協助孩童上下學，於各轄內國小上下學時段執行「護童勤務」，在校門口、學校旁路口執勤，全力協助學校周邊交通秩序的維護，確保學童的安全。

中颱蘇拉颱風外圍環流逼近，30日開學一早未見太陽露臉，因此家長也憂心孩童今日上下學的安危，而熱絡的校門口則多了幾名身穿警衣的護童天使出現，除了強化路口交通疏導外，並指引家長載送孩童動線，確保學童上下學安全。

各分局同時規畫巡邏警組加強校園周邊可疑人、事、物盤查，讓孩童與家長在上、下學路上都能看見警力，建立起孩童上下學期間的「校園安全走廊」。

三民一、新興分局呼籲，民眾駕駛車輛行經校園周邊道路時，應減速慢行優先禮讓行人，並遵守警察及導護志工的指揮與疏導，家長接送孩童上、下學期間應配合學校至指定校門口接送，以分散車潮，另提醒家長接送孩童上下學期間應配合學校及警方指揮，勿違規停車影響交通及其他用路人安全，在孩童上下車時，應同時注意後方來車，避免事故發生。